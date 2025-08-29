Att Battlefield 6 kommer få battle royale i någon form har läckt, antytts och bekräftats, och i en ny läckt video visas en ny skvätt av detta.

Videon visar en ensam soldat som faller från skyn, fäller ut fallskärmen och landar i en stad vid vatten. Revolver och maskingevär är tillgängliga direkt, men det måste de inte vara när spelformen släpps – detta är taget från testversionen, och spelaren är dessutom ensam på servern. Soldaten simmar en bit, och testar sen att slå ner en vägg på en byggnad med slägga. Filmen kommer från kinesiska bilibili och återpubliceras av Battlefield Info España.

Läckor har upprepade gånger antytt att spelet får ett battle royale-läge. Och vid avtäckandet vid förra månadsskiftet avslutades en video med ett klipp där soldater lite låttsamt springer förbi en pool, varpå kameran vänds och visar en eldstorm i antågande (en antydan om BR-låäget Firestorm). En community manager bekräftade kort efter att BR kommer till spelet, men okänt när.

BF6 släpps den 10 oktober till pc, PS5 och Xbox Series.