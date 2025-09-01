Hollow Knight: Silksong släpps om 32 timmar (men vem räknar?), och blir ditt för 20 dollar. Sannolikt strax norr om 200 kronor och därmed inte särskilt mycket dyrare än när originalet släpptes för åtta år sedan. Jo tack, det är en väldigt snäll prislapp. För snäll, om du frågar Hello Games-chefen och No Man's Sky-profilen Sean Murray.

Murray är på meme-humör och har lagt upp ett inlägg på X där han starkt antyder att han är beredd att betala mer för Silksong. Det är en klassisk meme som "silksongifierats". Den har också använts för No Man's Skys generösa (och gratis) uppdateringar. Cirkeln är sluten!

Silksong-releasen har fått ett antal indieutvecklare att flytta sina releaser till senare datum, då man inte vill stångas mot "indiespelens GTA". Om drygt ett dygn är det alltså dags för release.