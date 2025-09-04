I lördags fyllde Starfield två år, och alldeles nyligen hintade Bethesda både om "mer belönande" rymdresor (riktiga rymdresor, har kodrader skvallrat om) och nästa story-DLC. Vi blev inte mycket klokare av X-inlägget som markerar tvåårsdagen, men den som pusslade lyckades hitta något.

Bortom orden "Happy anniversary" dyker ord upp som Reddit slår fast är "Terran Armada". Det skulle kunna vara titeln på nästa story-DLC. I inlägget passar Bethesda på att se fram emot "de äventyr som ännu väntar".

Det spekuleras i att DLC:t släpps samtidigt som (ej bekräftade) PS5- och Switch-2-releaser.