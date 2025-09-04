Än en gång upprepar Machinegames att det kan bli ett tredje Wolfenstein-spel. Del två i i Noclips dokumentärserie om Uppsala-studion gick upp på Youtube häromdagen, och där upprepar studiochefen Jerk Gustafsson att man hela tiden siktat på att berätta historien om B.J. Blazkowicz i tre delar.

"Vi har alltid sett detta som en trilogi", säger Gustafsson efter att ha berättat om upplägget i de två första spelen. "Jag hoppas åtminstone att vi inte är färdiga med Wolfenstein än", fortsätter han.

Man antytt ett "Wolfenstein 3" ända sedan del två släpptes 2017, men projektet har aldrig avtäckts officiellt. Möjligen kan det bli nästa projekt nu när studion (kanske) är färdig med Indiana Jones and the Great Circle, där expansionen The Order of Giants landade förra veckan.

Noclip-dokumentärens första del avhandlar Riddick, The Darkness och hur Machinegames bildades. Den tredje och sista delen handlar om Indiana Jones och släpps vid okänt datum nu i september.