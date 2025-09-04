Uppgifterna visade sig stämma: det blir Sophie Turner som spelar Lara Croft i Amazons tv-serie som baseras på ständigt aktuella Tomb Raider. 19 januari 2026 börjar inspelningarna, enligt Variety. Det har tagit lång tid att komma hit, för redan i januari 2023 började det viskas om serien. I maj 2024 blev det officiellt, och seriens showrunner blir Fleabag-skaparen Phoebe Waller-Bridge.

Storydetaljer är i dagsläget lika med noll, men Sophie Turner blir alltså kvinnan som får chansen att göra det som Angelina Jolie och Alicia Vikander gjort förut: spela rollen som Lara Croft.

Vi väntar samtidigt på nyheter från nästa Tomb Raider-spel, som görs av Crystal Dynamics i samarbete med Amazon. Det "största och bästa" Tomb Raider-spelet någonsin avslöjades redan i slutet av 2022, men vi har nästan tre år senare inte fått se något från spelet.

Tålamod!