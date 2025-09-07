Ghost of Yōtei släpps 2 oktober (FZ-recensionen läser du redan den 25 september), och om inte GTA VI hade försenats till maj nästa år hade årets stora PS5-release kunnat släppas ungefär samtidigt som titeln som spås bli den största spelreleasen genom tiderna. Hårda bud.

I en Minnmax-intervju med 125 snabba frågor får Nate Fox, co-creative director, frågan om Sucker Punch korkade upp champagnen när beskedet om försening kom. En underdrift, menar Fox.

Baksmällan sitter fortfarande i. En flera månader lång baksmälla. Det var en fantastisk dag!

Du ser frågan och svaret precis här. Möjligen är det halvt på skämt, halvt på allvar. Oklart. Klart är däremot att utgivare känner bävan inför att släppa sina spel i anslutning till Grand Theft Auto VI. En chef bakom en av världens största utgivare, som vill vara anonym, säger att de "inte vill vara i närheten av det". Medhåll kommer från två andra stora utgivare. GTA VI-krocken måste undvikas.

26 maj 2026 är det dags för GTA VI. Ghost of Yōtei släpps alltså på behörigt avstånd: 2 oktober.