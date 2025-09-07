Politik och spel är sällan en kombination som skapar hurrarop, men faktum är att det finns många spel med politiska teman som fått enorm uppskattning. I den nya Steam-festen är politiska simmar temat. Fynd kan göras till och med 15 september, klockan 18 på kvällen.

Några av klippen är halva priset på Crusader Kings 3, 85-procentig rabatt på omtyckta Yes, Your Grace, Beholder för 15 kronor och (digitala) brädspelet Game of Thrones för 75 kronor.

Plutocracy, Democracy-serien, Tropico, We. The Revolution och The Political Process är exempel på andra spel som rabatteras under den politiska festen. Vi har diskuterat vilka spel som använder politik på bäst sätt. Tropico nämndes, bland mycket annat och andra genrer.