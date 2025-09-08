Singelplayer-kampanjen i Battlefield 6 kommer visas upp under Tokyo Game Show i slutet av september, uppger MP1st. I en textsnutt hos TGS står att singleplayer kommer visas live på mässan den 25 september, i sällskap av utvecklare och engelska röstskådespelare.

Multiplayer-delen kunde testas i två öppna betor i augusti, men från kampanjen har ännu just ingenting visats. Den görs huvudsakligen av Criterion, med stöd av EA Motive, och om läckor har rätt utspelas den i en nära framtid på olika platser i världen. Multiplayer-delen görs till stor del av seriens skapare Dice.

Battlefield 6 släpps den 10 oktober till pc, PS5 och Xbos Series. FZ recenserar så fort det är möjligt.