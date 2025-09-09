Playstation fyllde 30 år i USA i tisdags (den 9 september). Rockstar och Activision har skäl att fira, för GTA och Call of Duty går hem over there. Mat Piscatella, branschanalytiker på Circana, listar vilka 20 spel släppta till Playstation i USA som sålt bäst respektive dragit in mest pengar. Listorna gäller från 1995 till juli i år.

GTA V-Trevor – populär.

Rockstar plockar hem prestigevinsten med GTA V etta, Red Dead Redemption 2 trea, San Andreas fyra och Vice City på plats nio. Men kvantitativt vinner Activison, som får in nio (9!) Call of Duty. Bäst sålde 2019 års Modern Warfare, det landar på plats fem. Sverige representeras av Minecraft på andra plats – starkt! Sony får in tre egna titlar på listan, och 2018 års Spider-Man gick bäst (plats 6).

Även på intäktslistan ligger GTA V och RDR2 etta och trea, och även har har Rockstar fyra titlar med. Activison ökar till elva CoD, med nämnda Modern Warfare som högst på plats 2. Minecraft kommer sjua och Sony har åter tre titlar med.

Bäst säljande Playstation-spel i USA (1995 - juli 2025)

GTA V Minecraft Red Dead Redemption 2 GTA: San Andreas Call of Duty: Modern Warfare (2019) Spider-Man Call of Duty: Black Ops 3 Call of Duty: Black Ops – Cold War GTA: Vice City Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Call of Duty: Black Ops 6 Spider-Man: Miles Morales The Last of Us God of War (2018) The Elder Scrolls V: Skyrim Call of Duty: Black Ops Rainbow Six: Siege Call of Duty: Black Ops 2 Call of Duty: WW2 Call of Duty: Black Ops 4

Mest inkomstbringande Playstation-spel i USA (1995 - juli 2025)