Borderlands 4 släpps officiellt i morgon, den 12 september. Och... idag, enligt Steam och Epic – förvirrande! Nåväl, recensioner har börjat dyka upp, och initialt ser det bra ut för Gearbox prylsugna pangare.

Betygssnittet är 85 av 100 på Opencritic, uträknat från 28 recensioner. Fyra pinnar högre än vad Borderlands 3 stannade på en gång i tiden. Läget är liknande hos konkurrenten Metacritic. Där snittar det 84 efter 63 betyg. Föregångaren stannade på 81 även där.

Med detta börjar det bli dags att snegla på vad du gissat för snittbetyg i FZ High Score. Är du nära?

FZ:s recension dröjer eftersom vi ännu inte fått tag på spelet. Vi avser åtgärda saken snarast. Tills dess: läs våra tidiga, positiva intryck av Borderlands 4.