Så kom det då till slut – releasedatumet för Metroiod Prime 4: Beyond. Den 4 december är dagen att ta semester, skicka iväg familjen eller vad du nu gör för att få din egentid.
Spelet släpps till Switch 1 och Switch 2.
Ett kvartal kvar – knappt!
Spelglädjen är tillbaka!
På med pannbandet och utmana Peter från Agon by AOC i frågesport om ... sport!
Vad spelar du helst i höst?
Florian Le Bihan på DICE delar med sig av sina bästa knep inför Slaget. Du har väl inte missat att anmäla dig?
Efter FZ:s episka topp 100 är det dags för ett topp 10-quiz.
Vi reder ut varför Epics spelmotor kräver så mycket.
Få saker är så känsliga som topplistor – men vi älskar dem. Fredrik älskar dem.
Fel spel vann, tycker 83 %. Dags att ändra på den saken.
På helgen spelar man. Det vet ju alla. Vad spelar du?