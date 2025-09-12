Under senaste Nintendo Directen så avslöjades det att Stardew Valley kommer få en Switch 2-uppgradering. Uppgraderingen kommer lägga in mus-kontroll för joycons och spelet kommer även gå att spela delad skärm för fyra spelare i stället för två. Det kommer också gå att dela via GameShare till sina tre kompisar. Vilket innebär att det endast behövs en kopia av spelet för att dela boendelivet.

ConcernedApe meddelar nu att uppdateringen dessutom kommer bli helt gratis för de som redan äger spelet. Det är bara japanerna som måste betala någon liten summa på grund av någon lag.

This will be a free upgrade for those who already own Stardew Valley on the Switch. (except in Japan, where legally it has to cost something, so it will cost the minimum possible amount)

Switch 2-versionen av Stardew Valley förväntas släppas någon gång under hösten.