Battlefield 6 är mindre än en månad bort. 10 oktober är det dags, och efter betatesterna är förväntningarna höga. En stor skillnad jämfört med Battlefield 2042 är att man skippar taket på 128 spelare match, och i stället går man ner till mer, för seriens vidkommande, klassiska 64.

I en intervju med tidningen Edge (via Gamesradar) säger design director Shashank Uchil att man trodde 128 spelare skulle "flyga", men så blev det inte. Utvecklarna gillade det, men inte spelarna. Då man vill lyssna på communityt var beslutet att sänka taket i Battlefield 6 enkelt.

Vi testar grejer. Ibland funkar det, ibland inte. Det är inte svårare än så.

Det ska också säga att 2042 underpresterade på flera plan. Inte minst vad gäller tekniken.

Att spelarnas åsikter är viktiga understryks också av EA:s Rebecka Coutaz, också i Edge (via Gamesradar). Det som skedde med 2042 är ingenting som utvecklarna vill tillåta hända igen. Hon säger dock att skicket för Battlefield 2042 är något helt annat i dag än vad det var då. Detta samtidigt som förväntningar på Battlefield 6 alltså är riktigt höga. 10 oktober smäller det.

