Att förhandsboka spel är en ständigt het potät. Gör det inte, säger vissa, medan många ändå gör det. Och jovisst, många har förhandsköpt Dying Light: The Beast. Faktum är att över en miljon redan har "säkrat sitt exemplar" vilket får Techland att släppa spelet en dag tidigare.

@Fulci noterar (tack!) att man här möjligen räknar in de som får spelet genom att ha köpt ultimata utgåvan av Dying Light 2. "Stora nyheter", skriver man. "Eftersom mer än en miljon spelare redan har säkrat sitt exemplar av Dying Light: The Beast inför lanseringen, flyttar vi släppet till den 18 SEPTEMBER!". Torsdag i stället fredag.

Och kikar vi på exakt klockslag är det klockan 18.00 som gäller för releasen.

Dying Light: The Beast är inte en renodlad uppföljare (även om spelet av Techland-teamet ses som Dying Light 3, mer likt ettan än tvåan), utan var från början tänkt som en expansion till tvåan. Ambitionerna och omfattningen har dock vuxit och därmed blev spelet fristående. Som grädde på moset får alltså de som köpte ultimata utgåvan av tvåan The Beast utan extra kostnad.