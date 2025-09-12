Det har putsats och polerats på Squadron 42 i nästan tre år. Japp, redan i oktober 2023 sa man att spelet var "feature-complete", och att det därmed var dags att slipa på det. I höstas förkunnade man att 2026 är vad som gäller för den fristående Star Citizien-kampanjen.

Men – det kan bli så att 2026-planen spricker. I alla fall enligt Jared Huckaby, content director.

I en videouppdatering säger han: "Jag vet inte om vi kommer klara det." Han tillägger att teamet gör vad det kan på "alla sätt möjliga". Ett av dessa är att inte låta Squadron 42 delta under årets Citizencon Direct. I stället väljer man att borra ner sina huvuden och arbeta vidare på spelet.

Kanske kommer man släppa det 2026. Kanske inte. Det står skrivet bland, just det, stjärnorna. Då man sökt konsolkunniga till Squadron 42 finns spekulationer om konsolrelease.

Stärnspäckat som få

Mark Hamill spelar en roll.

Squadron 42 har beskrivits som en tematisk uppföljare till klassiska Wing Commander. Foundry 42 utvecklar och spelet avslöjades redan under Star Citizens Kickstarter-kampanj 2014. Projektet har skjutits fram flertalet gånger, och 2024 fick se gameplay (nedan).

I den stjärnspäckade rollistan hittar vi bland andra Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Mark Strong, Liam Cunningham, Andy Serkis, John Rhys-Davies och Henry Cavill.

Det som släpps 2026 (kanske!) är del ett, och man kommer släppa ytterligare två delar senare.