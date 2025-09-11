Wolverine avslöjades för fyra år sedan, under ett Playstation-showcase i september 2021. Sedan dess har vi inte fått se något officiellt från spelet, bortsett en läcka (vi ska få skäl att återkomma till). Det viskas nämligen om att Wolverine håller planen och kommer släppas 2026. Detta enligt anonyma källor till MP1st. Med andra ord: detta ska tas med en nypa salt. Inget är bekräftat.

Det vi vet är att Wolverine inte finns i planerna för räkenskapsåret. Ett nytt inleds i april 2026. Vi har tidigare rapporterat om att Wolverine väntas visas upp under ett State of Play. Tom Henderson sa nyligen i Insider Gamings podcast att trailern är klar, men att det ändå inte blir trailerdags under ett State of Play. Möjligen kan det bli på Game Awards i december eller vid annat tillfälle. För som det också sägs i podden:

Vi är ju alla bekanta med att Geoff Keighley gillar sina stora avslöjanden.

Venom i Spider-Man 2.

För ett par år sedan skedde en massiv Insomniac-läcka där Venom var ett av spelen, med tänkt release 2025 (2026 för Wolverine). Anonyma källor säger till MP1st att projektet är fortsatt under utveckling, och att utvecklingen är "aktiv". Venom-uppgifterna ska förmodligen tas med en större nypa salt än Wolverines dito, som det börjat ryka betänkligt kring.

Mer Marvel blir det hur som helst från Insomniac, och det är något de visat att de bemästrar.