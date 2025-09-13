För ungefär "sex till tolv månader sedan" slet utvecklarna med Battlefield 6 på Xbox Series S. Så illa var det att många av banorna kraschade när de kördes på Series S. Det berättar Christian Buhl, technical director, för Kotaku. Som bekant är spel till Xbox Series-konsolerna skyldiga att kunna prestera på båda varianterna, och Battlefield 6 är knappast ensamt om Series S-huvudvärk.

I dag är läget ett annat. Battlefield 6 flyter i stabila 60 fps på Series S, hävdar man. Avgör själv med den här videon, som visar betan och fps-test på en Series S-konsol.

Enligt Buhl var arbetet något ont som i slutändan gynnande spelet på samtliga plattformar. Då Series S har "till och med mindre minne" än pc:s i medelsegmentet började man optimera minnet för Battlefield 6. Detta ska ha gjort "hela spelet bättre och mer stabilt".

