Assassin's Creed Shadows är ett stort spel, som i dag får sin första expansion: Claws of Awaji. Stort blir större – men ändå inte i närheten av det monster som är Valhalla.

Simon Arsenault, som varit ledare för arbetet med Claws of Awaji, ser en problematik.

Det blev allt rörigare. Spelade du Valhalla vid släppet var det riktigt bra, men ju längre du väntade desto mer expansioner och gratisgrejer staplades på. Till slut var det ett monster till spel. Det var redan stort, men i slutändan blev det ett ännu större monster.

Det berättar Arsenalt för Gamesradar.

"Till slut var det ett monster till spel. Det var redan stort, men i slutändan blev det ett ännu större monster"

Låt oss leka med tanken att du vill klara precis allt som Assassin's Creed Valhalla har att erbjuda – alla sidospår, expansionernas hela omfång. Howlongtobeat ger en fingervisning: knappt 150 timmar för huvudspelet, 18 timmar för Wrath of the Druids, 14 timmar för The Siege of Paris och 22 timmar för Dawn of Ragnarök. Sen finns några ytterligare extragrejer, som The Last Chapter, A Fated Encounter och Discovery Tour. Även om du inte klarar exakt allt kan du hamna en bit norr om 200 timmar. Ett monster, kort sagt. Såklart blir det mycket mindre om du fokuserar på storyns huvudtråd.

Claws of Awaji är "över tio timmar", enligt officiell info. Arsenalt säger att det i grunden handlar om att Bordeaux-teamet är litet, hade begränsad tid – men att det kan gynna spelet. Less is more.

Vi var tvungna att fokusera. Och hur fokuserar man? Man håller omfånget så tydligt som möjligt.

Eller som Tompa "Tomas" Helenius säger: "Kortare spel är bättre spel".