Så kallade "game-key cards" på Switch 2 har varit flitigt omdiskuterat. Kortfattat innebär det Switch 2-spel som säljs som fysiska titlar, men där kortet snarare fungerar som en nyckel för att ladda ner spelet. Final Fantasy VII Remake släpps 22 januari till Switch 2 (och Xbox Series), och kommer av allt att döma att ta upp drygt en tredjedel av utrymmet på Switch 2:ans hårddisk. Det står klart att Square Enix släpper spelet via ett game key-kort (Square Enix Store).

Via Nintendos Eshop bekräftas nedladdning på "upp till 90 GB". Switch 2 har lagring på 256 GB.

Att remakesjuan blir ännu ett spel som släpps via game key-kort är ingen överraskning. De flesta tredjepartsspel gör det. Spel som Cyberpunk 2077 och Rune Factory: Guardians of Azuma är däremot undantag. Men frågan är om Final Fantasy VII Remake ens hade rymts på en kassett?

90 GB är mer än vad som rapporterar rymmas på en Switch 2-kassett. När CD Projekt släppte Cyberpunk 2077 på Switch 2 valde de "högsta kapaciteten" (via Nintendo Life) – ska vara 64 GB.