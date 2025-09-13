I februari 2021 släpptes det (i early access) på pc. Våren 2023 var det dags för släpp på Xbox-konsolerna. 2026 är det – äntligen! – dags för Valheim att släppas på Playstation 5.

Nyheten avslöjas i en ny trailer. Historien förtäljer inte om det sammanfaller med 1.0-släpp men då Ashlands i våras var "sista stora uppdateringen innan full release" talar mycket för att det blir så. Valheim utvecklas av Skövde-studion Iron Gate Studio och har sålt i över 12 miljoner exemplar. Den siffran är ett par år gammal så den siffran är inte direkt rykande färsk.