Datumet för Hollow Knight: Silksong röjdes bara ett par veckor innan releasen. Glädje! Hype! Och... panik! Jo, ett gäng spel sköts upp för att slippa stångas med "indiespelens GTA". Hell is Us höll dock fast vid 4 september – precis samma dag som Silksong. En viss frustration märks.

Jonathan Jacques-Belletête, creative director, tycker Team Cherry agerade lite "okänsligt". I podcasten Friends Per Second är han lite inne på Bamse-spåret: är du stor måste du vara snäll.

När du vet att du är så stor, tycker jag en shadow drop är lite... wow. Som indiespelens GTA VI är det lite okänsligt att göra så här.

Han understryker dock att Team Cherry har sin fulla rätt att göra detta. "Det finns inga lagar eller regler." Jacques-Belletête och Hell is Us-gänget beslutade att hålla i sitt datum. Det hade krävts en del för att ändra.