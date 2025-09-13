När Escape From Tarkov äntligen släpps skarpt i november är en av nyheterna att det även säljs på Steam, (utöver i utvecklarrnas butik. Men för att spela det på Steam måste man köpa spelet där, även om man redan äger det, berättar en färsk FAQ.

* Do I need to buy Escape from Tarkov on Steam if I already own it through the Battlestate Games launcher or website? Answer: Yes. To play Escape from Tarkov through Steam, you must purchase any edition of the game on Steam. You can then link your existing Battlestate Games account with an active copy of the game to your Steam profile.

Om Steam-versionen är en annan än den du redan äger kommer den högst rankade versionen köras.

En del funktioner synkas mellan versionerna, som achievements. Men spelnycklarna är helt separerade: köper du en nyckel från utvecklarna kan den bara användas där, inte aktiveras på Steam. Vilket liknar hur flygsimmen DCS World fungerar: plan, kartor och annat funkar bara med antingen Steam- eller utvecklarversionen.

Escape From Tarkov släpps i version 1.0 den 15 november. Det har varit i sluten beta sedan 2017. På senare år har det kritiserats för högt pris och pay to win-doftande uppdateringar. I nuläget säljs fyra versioner med prislappar mellan 52 och 250 euro (just nu rabatterat till 195 euro). Steam har inga priser än.