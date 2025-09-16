Logitech RS50 är namnet för dagen för dig som gillar direct drive-rattar som inte tvingar dig att sälja hus och hem. Det är en ny direct drive-familj som med 8 Nm vridmoment och låg prislapp går upp direkt mot Fanatecs och Mozas billigare alternativ (rattbasarna CSL DD/GTDD Pro och R9).

RS50 - ute nu.

Nyheterna består i en basenhet (RS50), som alltså ger armarna som mest 8 Nm motstånd. Den har också Trueforce-tekniken, alltså mer detaljerat skak i spel som stödjer det. Ratten kan snurras i 2 700 grader (tänk lastbil). Sen släpps också RS Pedals, två pedaler med loadcell-broms som fixar upp till 75 kg motstånd. De har hall effect-accelerator, justerbar bromskänsla, flyttbara pedaler med mera. Koppling kan köpas till om behovet finns.

De nya prylarna säljs både i paket och separat (så att du kan plocka ihop lite som du vill). Ett paket med rattbas, ratt (med snabbfäste), bordsfäste och kablar (men ej pedaler) kostar 7 300 kr. Pedalerna går loss på 1 700 kr, så 9 000 kr för ett komplett paket. Logitechs tre år gamla Pro Wheel kostade uppemot 16 000 riksdaler med pedaler.

Loadcell-pedaler för 1 700 kr.

Rattbasen kostar 3 700 kr, och funkar då med pc (och är Xbox-kompatibel). Vill du ha konsolstöd kostar det mer. En pc/PS5-basenhet betingar 5 000 kr (1 300 kr för PS5-stöd alltså). Vill du spela på Xbox kärvs en "wheel hub" för 1 600 kr, plus en kompatibel ratt att skruva på hubben. Lustigt nog kostsar båda paketen ovan (pc/Xbox-kompatibel och pc/PS5) lika mycket, trots den stora prisskillnaden mellan bara rattbasarna.

Nåväl. Alla priser ovan hämtade från Logitechs butik. Rattbas, pedaler och paket finns att köpa där i detta nu.