Silent Hill f släpps 25 oktober, men japanska Famitsu har redan satt tänderna i det – och satt betyg. 36 blir utfallet när recensents-kvartetten sätter varsina nia i betyg. Riktigt bra, alltså.

Tyckandet har sammanställts av Ryokutya2089, som vi har maskinöversatt.

Att spelet, för Japans vidkommande, träffar "close to home" med japanska landsbygden à 1960 prisas. Det gör även grafiken, som blandar skönhet med det groteska. Flera slut gillas, och en genomspelning tar runt 12–13 timmar. "Några av de mest spännande striderna i serien", skriver man, även om de inte är särskilt innovativa. Sökandet efter "offerings" kan distrahera.

Men allt som allt: riktigt bra. I fjol fick vi Silent Hill 2-remaken (prisades) och det korta gratisspelet Silent Hill: The Short Message som utstå mycket ris. Silent Hill f markerar dock första helt nya storspelet i serien sedan 2012 års Downpour. 25 september är det dags, om man inte köper tjuvstart. I så fall kan man börja spela redan 23 september. En remake av ettan är också på gång.