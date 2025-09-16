Borderlands 4 har fått nöja sig med "Blandat" omdöme från Steam-köparna, och mycket av missnöjet handlar om prestandan. Men populärt är det likväl: 304 000 spelare har det som toppnotering hos SteamDB.

Det gör del fyra till seriens överlägset mest spelade samtidigt på Steam. Tvåa ligger (passande nog) Borderlands 2, med drygt 100 000 spelare som mest. Borderlands 3 skuggar en skvätt under 100 000-linjen.

Betygsmässigt går Borderlands 4 bra: det snittar 84 av 100 på Opencritic och 83/100 på Metacritic. och FZ gav det 3 av 5 i betyg. Men gemene man är alltså mer kritisk: på Steam ger 63 procent tumme upp, och på Metacritic är användarbetyget 4,5 av 10.