En Splinter Cell-remake är under utveckling, men det råder fullständig stiltje vad gäller nyheter från den – eller något annat spel för den delen. I fjol bekräftades också filmen vara död, som bekräftades 2012. Men den animerade Netflix-serien lever, mår bra, och har premiär 14 oktober.

Det får vi veta i och med den nya trailern från Splinter Cell: Deathwatch. Liev Schreiber gör rollen som Sam Fisher den här gången. En röst som annars är starkt förknippad med Michael Ironside.

Berättelsen kretsar förstås kring både spionage och konspirationer.

I den dunkla världen av spionage är Sam Fisher både myt och legend. När han åter kallas in i tjänst måste han vägleda en ny rekryt i att avslöja en global konspiration.

Remaken av Splinter Cell avslöjades i december 2021. Snart har fyra år gått.