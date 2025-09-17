Horizon Zero Dawn.

I november visades Light of Motiram, med en robot-fauna, grön postapokalyps och rödhårig hjältinna i huvudrollen. Väldigt likt Horizon-spelen tyckte många, och det tyckte Sony också som stämde utgivaren Tencent i somras. Det var lätt att blanda ihop de två spelen. "En slavisk klon", sades det.

"Galet" och "skamlöst" var ord som användes. Tencent kontrar med "häpnadsväckande". Detta då Sony antyder att deras värld inte liknar någon annan. En motsägelse till vad Sonys egna utvecklare har sagt, menar man.

Tencent säger i en replik (som The Game Post återger) att Sony försöker låsa in en del av populärkulturen som många tagit sig an under årtionden. Exempel som Zelda, Far Cry, Enslaved och Biomutant lyfts. Stämningsansökan är en överdrift och rätten borde avskriva ärendet.

I grunden handlar Sonys handling inte om att bekämpa piratkopiering, plagiat eller något verkligt hot mot immateriella rättigheter. Det är ett otillbörligt försök att stängsla in ett välbekant hörn av populärkulturen och utropa det till Sonys exklusiva domän.

Tencent ska enligt Sony ha velat göra ett Horizon-spel i samarbete med dem. Svaret blev nej.