En skock jobbannonser utlagda av CD Projekt Red antyder

att det kan bli tal om multiplayer i Cyberpunk 2. Man söker en "Lead network engineer" till studion i Boston.

I tjänsten ingår att basa över ett gäng som tar fram spelrelaterade nätverksfunktioner. Några av arbetsuppgifterna:

Design, implement, and maintain scalable and efficient network architectures for online features.

Ensure low-latency, high-performance online experiences for players.

Lead your team to develop and optimize multiplayer systems, including matchmaking, and address challenges related to latency, bandwidth usage, and server performance.

Stay up-to-date with the latest developments in network programming and online gaming technologies.

Officiellt har det inte sagts att Cyberpunk 2 (oklart om det kommer heta så) kommer få multiplayer. Men arbetet med Project Orion, som det också kallats, är igång sedan i våras. Klart lär det emellertid inte bli på en handfull år.

En mängd andra tjänster ligger ute, både för jobb med Cypberpunk 2 och andra projekt. CDPR har full agenda med Cyberpunk 2, The Witcher 4, ett multiplayer-inriktat The Witcher (Project Sirius) och ett nytt varumärrke (Project Hadar). Så fler jobbannonser kan komma.