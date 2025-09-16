Enligt franska Jeuxvideo kommer den kommande Assasins’s Creed Black Flag-remaken inte innehålla några sekvenser från nutiden utan i stället får vi spendera hela spelet i den virtuella piratvärlden.

I originalet hoppar spelaren in och ut ur Animus-maskinen på Absetrego Entertainment där man får ledtrådar om piraten Edward Kenway. I remaken ska man nu i stället har lagt in mer storydelar i piratdelen som fyller i dessa ledtrådar. Vi ska även få mer story-content med Mary Read, material som de inte hann med och lägga in originalet.

Andra förändringar kommer vara ett nytt stridssystem plus att de gjort om systemet för utrustning så det mer liknar de moderna Assassin’s Creed-spelen.

Assassin’s Creed Black Flag-remaken har ännu inte blivit utannonserad officiellt. Men en läcka tidigare i år pekar på att spelet är på gång.