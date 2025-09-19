Zack Cregger skriver som bekant manuset till den nya Resident Evil-filmen tillsammans med Shay Hatten. I en intervju med Entertainment Weekly säger han att storyn kommer vara en helt egen unik historia satt i Resident Evil-universumet.

"It's an entirely original story,". "When you watch it, you'll be like, 'This is very Zach.' It's just [that] it takes place in the Resident Evil world. I don't think fans of the games are gonna be bummed."

Cregger pratar även om Leon S. Kennedy

"I'm not gonna steal Leon and put him in an original story. I think that would be presumptuous," "But I respect the games enough where I'm gonna like tell a Resident Evil story in the Resident Evil canon that still leaves everything they love intact from the games, you know what I mean?"

Med Creggers version blir det tredje gången Resident Evil rebootas. Paul W.S Anderssons sex filmer har kanske inte jättemycket att göra med spelen men är ändå rätt underhållande. Den första rebooten av serien med Welcome to Raccoon City blev inte heller någon direkt höjdare även om den var närmare källmaterialet och Netflix-serien kan beskrivas som rent dålig.

Kan Cregger göra ett bättre jobb tror ni?