När tv-serien Fallout hade premiär våren 2024 steg febern till höga toppar för spelen. Det skrevs om dubblerade siffror på Steam, och pånyttfödseln var "bortom allt" som Todd Howard upplevt i sin karriär. Han talade om så mycket som sex gånger fler dagliga spelare. Kort sagt: en renässans.

Brittiska Ampere Analysis menar att tv-serier som bygger på spel får spelarantalet att skjuta i höjden, och öka i snitt med 140 procent. Klart högre än vad gäller filmer.

"Fallout-spelen ökade sina månatliga spelare med 491 procent. 80 procent av dessa ska ha varit nya"

The Last of Us och nämnda Fallout lyfts fram som två framgångar. The Last of Us fick över fyra miljoner nya spelare och Fallout-spelen ökade sina månatliga spelare med 491 procent. 80 procent av dessa ska ha varit nytillkomna spelare. Värt att påpeka är att senaste stora releasen för spelserien – Fallout 76 – skedde 2018. Hur skulle det kunna se ut om en framgångsrik tv-serie har premiär i samband med en spelrelease? Ampere-analysen slår också fast att tv-serier som inte når samma framgångar ändå kan få spelarantalet att rusa i höjden. Devil May Cry-animen gav 358 procent fler spelare.

Andra säsongen av Fallout har premiär 17 december. Inte heller den här gången har serien sällskap av en spelrelease. Fallout 5 är i görningen, och Microsoft har sagts vilja skynda på utvecklingen. Todd Howard har i sin tur sagt att man undersöker (snabbare) vägar.