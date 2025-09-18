Silent Hill f får fina betyg i de första recensionerna. Spelet snittar 85 av 100 på samlingssiten Opencritic efter 38 recensioner.

Det är hack i häl på förra årets omtyckta Silent Hill 2-remake, som ligger på 87/100. Men! Det är ganska få Silent Hill f-recensioner än, så snittet kan snabbt ändras när fler recensioner ramlar in.

Hos Metacritic snittar det 86/100 efter 57 betyg.

Silent Hill f är med i säsongens FZ High Score. Deadline för att rösta har passerats, men med recensionerna ute lutar det åt att vi låser snittet senare den här veckan.

Silent Hill f släpps nu på torsdag till pc, PS5 och Xbox Series. Att vi inte har recenserat det än beror på att vi inte fått recensionskod än. Oklart varför, men recension kommer så snart det går.