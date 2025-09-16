Den 4 december släpps till slut Metroid Prime 4: Beyond, fick vi nyligen besked om. Men den långa och besvärliga resan mot färdigt spel kan ha kostat. Enligt Kiwi Talkz, känd för Youtube-intervjuer med spelutvecklare (däribland Rare, som gör spelet i fråga), kan notan landa på 100 miljoner dollar, drygt 1 miljard kronor.

Den summan innebär att Nintendo måste sälja 4,5-5 miljoner exemplar av spelet för att täcka in utvecklingskostnaderna, uppger Kiwi Talkz källor. Nintendo själva har såvitt känt inte uttalat sig om vare sig utvecklingskostnad eller försäljningsmål.

5 miljoner låter inte oöverstigligt för ett Nintendospel, som dessutom släpps till två konsoler (Switch och Switch 2). Mario Tennis Aces, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Fire Emblem: Three Houses och Zelda: Echoes of Wisdom har alla sålt däromkring. I familjen har Metroid Dread sålt cirka 3 miljoner ex och shadow-droppade Metroid Prime Remastered drygt 1 miljon.

Metroid Prime 4 avtäcktes sommaren 2017 och skulle då göras av Bandai Namco. Två år senare meddelades att projektet hade startats om, nu med originalutvecklaren Retro Studios bakom rodret. Frukten av deras sex års anstängningar skördar vi alltså om mindre än tre månader.