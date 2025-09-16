Mafia: The Old Country verkar ha gått bra nog för att motivera en uppföljare. Hangar 13 ska redan ha godkänt ett nytt Mafia-spel, enligt röstskådespelaren Cariana Conti i Twitch-video av bubblu_nuggets_, skriver The Gamer.

Det torde betyda att spelet sålt minst som beräknat. Officiella säljsiffror saknas, men analytiker sålde att 800 000 ex hade sålts kort efter premiären. Omdömena har varit hyfsade men inte lyriska: 74 på Opencrritic och Metacritic, men 7,8 i användarbetyg hos den senare. Dock "Blandat" på Steam efter 69 procent positiva omdömen.

Frågan är vilken väg Hangar 13 tar med en eventuell fortsättning. The Old Country var en avstickare från open world-mallen, med en mer styrd berättelse. Spelet hade därtill låg prislapp: 500-600 kronor nypris. FZ gav det tre av fem hårt åtdragna pianotrådar.