30 oktober släpps Arc Raiders, och knappt två veckor tidigare välkomnas spelare på samtliga plattformar – pc (Steam och Epic), PS5, Xbox Series – att stresstesta servrarna. 17 till 19 oktober, fredag till söndag, så det kan bli ett frejdigt helgnöje. Inga förhandsbokningar eller liknande krävs utan stresstestet välkomnar alla när man reder ut om spelet pallar för trycket vid releasen.

En (kosmetisk) ryggsäck utlovas till alla som deltar. Aleksander Grøndal, exekutiv producent:

Målet är enkelt: att den 30 oktober, när servrarna går igång, ska varje spelare uppleva spelet precis som vi har tänkt – finslipat, balanserat och redo för action.

Arc Raiders utvecklas av svenska Embark Studios, med mycket Dice-talang bakom spakarna. Då ett visst Battlefield 6 släpps 10 oktober öppnar det för en intressant match – även om extraction-skjutaren Arc Raiders förstås är en annan slags best. Spelet skulle till en början vara free-to-play, men man skrotade modellen och spelet kostar runt 450 kronor vid release den 30 oktober.