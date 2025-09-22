Lås upp Playstation-troféer och få möjlighet att köpa exklusiv merch – att förslagsvis flexa med. Japp, det är ett nytt vatten som Sony testar i, till att börja med, Ghost of Tsushima. Guldtrofén "Mono No Aware" och platinatrofén (som du får genom att låsa upp alla trophies) ger dig möjlighet att köpa två stycke merch från Ghost Rewards som släpps i begränsad utgåva.

Sverige och hela EU inkluderas i länderna man fraktar till.

Flexa muskler och trophies.

En t-shirt för 33 euro (guldtrofén) och en pin för 28 euro (platinatrofén) är vad som erbjuds. Men har du ännu inte låst upp troféerna får du inte vila på hanen. Du måste ha tjänat respektive trophy innan 1 januari 2026. Därefter måste du genomföra köpet (eller köpen) innan januari blir till februari. Max ett köp av varje.

Förköp gäller i nuläget. Räkna med 2-3 månaders väntetid. I nuläget är det alltså Ghost of Tsushima som gäller, men det är inte orimligt att tänka sig att titlar som, säg, The Last of Us, God of War och aktuella Ghost of Yōtei kan bli aktuella framöver.

Tsushima-uppföljaren Yōtei släpps 2 oktober till PS5.