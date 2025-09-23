Ryktet har gått, och nu står det klart – Microsoft Flight Simulator 2024 kommer till Playstation.

Den urgamla flygsim-serien begår debut på Sonys konosol redan i år: den 8 december är datumet att ringa in, och konsolen i fråga är förstås PS5. Det innebär att du har drygt två månader på dig att jaga rätt på joystick, roderpedaler eller vad du nu vill flyga med. Men handkontroll funkar också, vilket Xbox-konsolerna visat med det här spelet sedan några år tillbaka. Glädjande nog blir det också stöd för PSVR2. Det dröjer dock till någon gång 2026.

8 december alltså.