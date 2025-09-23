Ett av världens 100 bästa spel genom tiderna får en remaster. Deus Ex Remastered släpps 5 februari nästa år till pc, PS5, Xbox Series och Switch. Det avslöjades under nattens State of Play. Nyversionen, som är ett samarbete mellan Aspyr och Eidos Montréal, är en visuell uppgradering men också ett bevarande, skriver man på PS-bloggen. En "försiktig modernisering".

De nya karaktärsmodellerna kommer med "läppsynk-dialog och ragdoll-fysik". Miljöerna frestar med "nya ljuseffekter, dynamiska skuggor, partikeleffekter och uppskalade texturer".

PC Gamer funderar på hur viktigt detta är för pc-folket, då ambitiösa moddar har sett till att Deus Ex stått emot tidens tand. Hur som helst släpps Deus Ex Remastered den 6 februari.

Deus Ex har legat på is sedan Mankind Divided 2017. Det ryktades om att ett nytt spel i serien skrotades 2024 efter att ha varit i görningen i två år. Men så sent som i maj sa annat tissel och tassel Eidos Montréal fortsatt pitchar idéer.