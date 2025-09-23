Medan du sov – alternativt satt uppe och myste – sände Sony ett nytt State of Play med framtidens spel till både Playstation och andra format. Wolverine, Saros, Microsoft Flight Sim till PS5 och så vidare. Vi har samlat alla trailers på ett bräde, så luta dig tillbaka och häng med.

Wolverine – gameplay-debut Hösten 2026 till PS5. Mer här!

Saros – 5 minuter gameplay

20 mars är det dags för Returnal-gängets nästa. Läs mer här.

Battlefield 6 – trailer från kampanjen Missa inte Tompa "Tomas" Helenius färska hands-on-intryck från BF6-kampanjen.

Zero Parades: For Dead Spies – första trailern

Från Disco Elysium-studion – eller vad som är kvar av den.

Microsoft Flight Simulator 2024 – 8 december till PS5, med PSVR2-stöd Japp, det händer! Mer här.

Nioh 3 – trailer avslöjar 6 februari 2026

Läckan stämde. Nioh 3 släpps på PS5 och pc.

Crimson Desert – releasedatum avslöjat 19 mars 2026 är det dags. Nya trailern fokuserar på storyn.

Deus Ex Remastered – första trailern

En trogen remaster av ett 25 år gammalt spel. Läs mer här.

Halloween – släpps INTE under Halloween 2026 8 september 2026 gäller. Både singleplayer-kampanj och assymetrisk multiplayer.

God of War firar 20 med Dualsense-kontroll

En liten läckerbit, men inga spelnyheter från God of War den här gången.

Code Vein 2 – trailer med releasedatum Tidigt släpp under nästa år: 30 januari 2026.

Chronoscript: The Endless End – första trailern

En värld av ord (även om "a world of words" låter bättre). Släpps 2026

PlayStation Pulse Elevate Wireless-högtalare Ny hårdvara avslöjad.

Last Epoch – Orobyss-expansionen avslöjad

Last Epoch lanseras på PS5 med expansionen.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered – första trailern Byggt med Unreal Engine 5. Släpps 19 mars 2026.

Let it Die: Inferno – utannonserings-trailer

Släpps 4 december i år.

Gran Turismo 7 – firar seriens 100 miljoner sålda spel Spec III-uppdatering i december.

The Seven Deadly Sins: Origin – utannonseringstrailer

Japansk manga och anime blir spel. Släpps 28 januari nästa år.

Nya månadsspel till PS Plus plus fler PS Plus-nyheter Alan Wake 2! Goat Simulator 3! Cocoon! Stark månad i oktober.

Sonic Racing: CrossWorlds – Mega Man-förstärkning

Blå igelkott + blå bombare = sant.