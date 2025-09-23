"De har gjort det igen. Tamejfan, de har gjort det igen" skriver André Granroth i FZ-recensionen av Hades 2. Utan tvekan fem av fem. Snittet på Opencritic säger inte emot honom. Snarare tvärtom. 93 av 100 efter 45 recensioner är högre än för Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight Silksong och Donkey Kong Bananza. Då ska vi ta med i beräkning att spelet redan innan gårdagen snittade på 90, då ett antal publikationer satt betyg på early access-versionen.

Man kan rentav hävda att spelets tidigare toppsnitt (90) drar ner det en smula. Svindlande.

Bland de nya recensionerna av 1.0-versionen är det idel toppbetyg. 15 stycken publikationer delar ut 5 av 5 eller 10 av 10, och de två "lägsta" landar på 8 av 10. Första Hades parkerade till sist på 94 av 100 i snitt efter 189 recensioner. Hades II är på god väg mot något liknande.

Opencritics högsta för året är just nu Shunjinkou med 94. Om du inte hört talas om det är du förlåten. Ärligt talat: det är inte rättvist att ställa det mot de andra då det har sju recensioner.