Nattens State of Play handlade till stor del om framtidens spel (alla trailers här), men också en skvätt om mer eller mindre gamla godingar. Hyllade Alan Wake 2 är ett månadsspel i oktober, och The Last of Us Part II hamnar i spelkatalogen för att fira The Last of Us-dagen. Detaljer:

Nya månadsspel i oktober är Alan Wake 2, Cocoon och Goat Simulator 3. De blir tillgängliga att klicka hem från 7 oktober. (Premium, Extra, Essential.)

I morgon firas TLOU-dagen, och i samband med den blir The Last of Us Part II tillgängligt via PS Plus spelkatalog. Originalet på PS4, remastern på PS5. (Premium, Extra.)

Några klassiker joinar i år: Tekken 3, Soulcalibur 3, Tomb Raider Anniversary. (Premium.)