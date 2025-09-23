Tokyo Game Show har rullat igång i den japanska huvudstaden. Då passar det fint att avtäcka Forza Horizon 6 med beskedet att det utspelas i... Japan!

En kort teaser-trailer visar bedårande vackra landskap och berättar att det släpps 2026. Bilar lyser däremot med sin frånvaro, så det är okänt vad vi får köra och hur. Men med massiva framgångar hos föregångarna lär det vila på samma grund: arkadig racing i en öppen värld. Och det blir alltså vänstertrafik en gång till, precis som i trean (Australien) och fyran (Storbritannien).

Forza Horizon 6 kommer till pc, Xbox Series, och givetvis på Game Pass. Det kommer även till PS5, men där är beskedet att det anländer vid ett senare tillfälle. Och apropå Playstation på Xbox: i går blev det klart att Microsoft Flight Simulator 2024 släpps till PS5 i december.