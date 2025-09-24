Nu har bokningssidan för Rog Xbox Ally öppnat, och därmed vet vi priserna på de två bärbara spelmaskinerna.

Den billigare varianten, Rog Xbox Ally, blir din för 7 000 kronor, medan storasyskonet Rog Xbox Ally X går loss på 11 000 kr. Ganska många slantar i skilnad, men för de de extra pengarna få du en markant kraftfullare maskin och dubbla mängden lagring.

Rog Xbox Ally Rog Xbox Ally X

I Rog Xbox Ally X sitter en Ryzen AI Z2 Extreme-processor, som är av en nyare generation och har dubbla mängden CPU-kärnor mot Rog Xbox Allys Ryzen Z2 A-propp. X-modellen har 24 GB minne och 1 TB lagring, medan junior nöjer sig med 16 respektive 512 GB (minne, lagring). Vidare har X större batteri vars resurser den kan använda mer effektivt.

Maskinerna släpps den 16 oktober. De funkar som en bärbar spel-pc (Steam Deck, Asos Rog Ally, Lenovo Legion Go med flera), men med USP:en att den har ett Xbox-gränssnitt som ska göra det smidigare att använda bärbart än det underliggande Windows 11. Dessutom ska onödiga Windows-funktioner ha skalats bort för att slimma upplevelsen för gaming. Och nej, du kan inte köra Xbox-konsolsspel på den.

FZ siktar på att testa Rog Xbox Ally så snart som möjligt.