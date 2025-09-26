Capcom är just nu mitt i utvecklingen av den nionde delen i Resident Evil-serien. Resident Evil Requiem är tänkt att släppas nästa år och spelets regissör Koshi Nagaishi pratade lite om spelet med VGC – Men också om en potentiell remake av Resident Evil 7.

Nagaishi var regissiör för den sjunde delen och enligt honom fanns det familjemedlemmar i Baker-familjen som togs bort under utvecklingen. Han hade gärna velat återvända till spelet och lägga in dessa familjemedlemmar i en remake av sjuan.

“There was also a character, another member of the Baker family, who we ended up having to cut from the game, so with a remake we could maybe add them back in,” “Lucas was supposed to have a girlfriend who lived with them, and she would play a part in the story. I think it would be interesting to produce a Director’s Cut with that content added back in.”

Även om vi inte får en remake av Resident Evil 7 så hade ju en director’s cut-version med dessa nya familjemedlemmar varit intressant. Vad säger ni?