Nintendo släppte i veckan helt oväntat ett nytt Fire Emblem-spel. Det är dock ett mobilspel som ska anses som en spin-off till den normala Fire Emblem-serien och heter Fire Emblem Shadows. Spelet ska ha en ny form av strider som beskrivs som ”role-playing and social deduction”.

Nintendo beskriver det så här:

“One of the three allies participating in each battle is secretly a treacherous disciple of shadow,” “Players choose to take on the role of either a disciple of light, aiming to find their way through the labyrinth, or a disciple of shadow.”

Fire Emblem Shadows är Nintendos första mobilspel sedan 2021 när de släppte Pikimin Bloom. Tidigare i månaden utannonserade Nintendo Fire Emblem: Fortune’s Weave till Switch 2 som blir nästa del i den riktiga serien. Spelet är tänk att släppas under 2026.

För den som inte kan vänta så finns Fire Emblem Shadows tillgänglig precis nu till Android och iOS.