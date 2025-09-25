Ghost of Tsushima tog oss till 1200-talets Japan, medan Ghost of Yōtei – release på torsdag! – utspelar sig under 1600-talet, men också i Japan. Och det verkar som om Sucker Punch kommer hålla eventuellt framtida spel kvar i uppgående solens land. Kalla det ett katana-skäl.

Kärnan i Ghost-spelen är "någon som bär en katana". Det säger studiochefen Brian Fleming under en runda bordet-diskussion (via Ungeek). Vän av ordning menar kanske att du kan ta bladet från Japan, men på Fleming låter det högst osannolikt att ta serien bortom Japans gränser.

Vi kan inte föreställa oss ett Ghost-spel som utspelar sig, säg, i det feodala Europa. Det vore inte logiskt. Det finns redan gott om spel som utspelar sig där, men det är inte vad ett Ghost-spel är.

Japans "naturliga skönhet" är en viktig del hos ett Ghost-spel. Det, och den öppna världen med en protagonist som svingar en katana. Vissa gränser kommer man inte ta sig bortom. Sedan får vi förstås se huruvida Sucker Punch härnäst gör ytterligare ett Ghost-spel. Originalet släpptes 2020 och fem år senare får vi uppföljaren. Nästa spel kanske inte kommer förrän bortåt 2030.

Men Jonas Vågströms recension av Ghost of Yōtei kan du läsa redan nu. Gör det.