"Ain't war hell?" frågar en helikopterskytt i Full Metasl Jacket från 1987. Om vi låter live action-trailern från Battlefield 6 svara kan svaret bli "Nej, krig är rätt coolt".

Filmen tar inte sig själv på så stort allvar, utan betar av spelets säljargument (förstörelse, täta strider, samarbete, drönare, snipers, stadskrig) med en blandning av självförtroende, leenden och känsla av coolhet. Och till sin hjälp har den ett par kändisar, bland annat skådisen Zac Efron. Ett försök att locka lite publik från Call of Duty-lägret kan man anta. Hur det landar får vi svar på efter att Battlefield 6 släpps den 10 oktober.