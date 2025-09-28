En bra gamingmus är en som fungerar i vått och torrt, som inte kastar in handduken för minsta lilla mat- eller dryckesrelaterade olyckshändelse. Men hur vet man vilken som klarar sånt bäst..?

Det här tar Sweclockers reda på! I artikelserien Muskampen utsätts sex gamingmöss för påfrestningar vi alla känner igen från våra gaminghörnor. Allt från läskregn till ostbågestorm gås igenom.

Det rigorösa och synnerligen vetenskapliga testet sträcker sig över sex delar. För din bekvämlighet har du samtliga i videoform nedanför. Klicka dig gärna också in och läs vad vetenskapsmännen Fredrik och Calle skriver i sin forskarrapport på Sweclockers.

Rond 1: Kattestet

Rond 2: Kiruna Gaming-testet

Rond 3: Eldte-... Tramptestet

Rond 4: Blasktestet

Rond 5: Ostbågsvindtunneltestet

Rond 6: Vinnaren!