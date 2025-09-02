Den vanligtvis medieskygga Rockstar Games-medgrundaren Dan Houser ställde i helgen upp i en filmad pratstund med IGN. Trots att han lämnade Rockstar för fem år sedan och nu jobbar på nya projekt handlar intervjun till stora delar om hans tidigare meriter.

Houser berättar att Take-Two hade det besvärligt ekonomiskt när GTA 3 släpptes hösten 2001. Månaderna innan riskerade företaget att avnoteras från börsen, och när spelet började sälja på allvar saknades pengar för att trycka upp nog med spel för att möta efterfrågan.

– De var på väg mot konkurs, säger Dan Houser. De hade inte ens tillräckligt med pengar för att göra tillräckligt många kopior av spelet. Vi kunde inte göra det snabbt nog, och spelet bara fortsatte sälja.

GTA 3 blev poppis.

2008 hade trean sålt i 14,5 miljoner exemplar. Spelet lade grunden inte bara för GTA-seriens enorma framgångar (GTA V har sålt över 215 miljoner ex och är med det tidernas näst bäst säljande spel), utan drog upp riktlinjerna för open-world spel i stort.

När Dan Houser ombeds kora sitt favoritspel från Rockstar blir det dock inte GTA, utan Red Dead Redemption 2.

– Red Dead 2 tror jag var det bästa jag jobbade med.

Han säger att det har det bäst utförda open world-berättandet, att det håller ihop tematiskt och hur det berör spelaren känslomässigt. Men han tar också upp GTA IV (hur man lyckades utveckla berättandet), samspelet mellan de tre GTA V-karaktärerna i spelets mitt och slutet av första Red Dead Redemption.

Red Dead 2 – en favorit hos många.

I samma andetag nämner han Red Dead 1, GTA 3 och Bully eftersom de (mer eller mindre) är helt nya varumärken eller berättelser. Och apropå Bully: varför fick det inte en uppföljare? Svaret är att studion var för liten: det fanns inte nog med personal och resurser att göra Bully 2 samtidigt som studions andra projekt.

Dan Houser jobbar i dag med studion Absurd Ventures som både ska göra spel och annan underhållning. Första spelet heter Absurdaverse och är ett actionspel i en öppen värld. Låter bekant?