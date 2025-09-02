Battlefield 6 närmar sig. Drygt en vecka återstår till releasen den 10 oktober. Det är då det börjar. För att riktigt understryka detta har Dice och kompani stakat ut vägen för resterande månader, och via X redogör man för kartor, vapen och lägen man planerar att släppa under 2025. Gratis är det (gott!) och man börjar leverera grejerna vid första säsongens start den 28 oktober.

Rogue Ops, 28 oktober – Nya kartan Blackwell Fields, läget strikepoint, fordoner Traverser Mark 2, karbinen SOR-300SC, pistolen GGH-22, krypskyttegeväret Mini Scout och "två attachments", rail cover och LPVO. "Med mera."

California Resistance, 18 november – Kartan Eastwood, eventet (under begränsad tid) sabotage, nya inslaget "battle pickups", hagelbrakaren DB-12, pickadollen M357 Trait och en attachment: troy angled. "Med mera."

Winter Offensive, 9 december – Ice Lock Empire State, en karta och ett event som pågår under begränsad tid. Nya närstridsvapnet Ice Climbing Axe. "Med mera."